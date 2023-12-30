В соцсетях появились ролики в поддержку Лолиты на фоне «отмены» певицы

Певица Лолита Милявская репостит в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролики своих поклонников, в которых они высказывают поддержку исполнительнице на фоне новостей об отмене ее концертов.

«Лолита Марковна, мы поддерживаем, любим и обнимаем вас, потому что вы самая лучшая», — сказал один из фанатов.

Затем в ролике компания молодых людей исполнила а капелла композицию Милявской «На Титанике». В других видео поклонники певицы либо также поют песни исполнительницы, либо публикуют старые видео с ее выступлений, подписывая их фразой: «В поддержку Лолиты».

28 декабря стало известно, что концерт певицы Милявской в Тюмени потребовали отменить из-за ее участия в «голой» вечеринке. При этом продажа билетов на курганское выступление Лолиты уже приостановлена, а концерт в Барнауле исчез из гастрольного графика звезды.

Позднее исполнительница отреагировала в Telegram-канале на отмены своих выступлений. Она попросила за нее не переживать. Артистка считает, что «все от Бога».

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее сообщалось, что концерт Лолиты в Тюмени может состояться.