Концерт Лолиты в Тюмени может состояться

Глава пресс-службы Тюменского концертно-театрального объединения Маргарита Нарыкова прокомментировала слухи об отмене концерта певицы Лолиты из-за жалобы активистов. Ее слова передает kp.ru.

«На данный момент мы ждем ответа от арендаторов. Продажа билетов не прекращалась», — пояснила она.

Издание подчеркивает, что концерт Милявской в Тюмени все еще под вопросом и «не исключено», что его отменят.

28 декабря сообщалось, что активисты общественного движения «Зов народа» потребовали отменить выступление Лолиты в Тюмени из-за ее участия в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Они обратились с подобной просьбой к губернатору Тюменской области. Активисты хотят, чтобы руководство Тюменской филармонии отреагировало на участие Лолиты в мероприятии Ивлеевой. Они уверены, что Лолита «совсем не раскаивается», несмотря на публичные извинения.

Позднее Милявская заявила, что привыкает быть домохозяйкой после отмены концертов. Она попросила поклонников не переживать за нее. Артистка считает, что «все от Бога».

Ранее сообщалось, что Настю Ивлееву оштрафовали за «голую» вечеринку.