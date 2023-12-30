В Бельгии разрисовали дом актера из-за поддержки Депардье

На заборе у дома в Бельгии актера Бенуа Пульворда («Человек кусает собаку») появилась надпись с оскорблениями в адрес Жерара Депардье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийский телеканал Sud Info.

«Депардье нам не нравится, он большая свинья», — написали черной краской заглавными буквами вандалы.

Надпись появилась 29 декабря в городе Жамб, ее закрасили в течении дня. Sud Info подчеркивает, что Пульворд оказался одним из поддержавших Депардье актеров на фоне обвинений звезды «Беглецов» в сексуальных домогательствах.

Недавно Депардье поблагодарил деятелей культуры Франции за поддержку. Он считает, что подписавшиеся совершили смелый поступок.

26 декабря актер Пьер Ришар и певица Карла Бруни опубликовали открытое письмо с поддержкой актера Жерара Депардье, который столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. Всего 50 артистов подписались под публичным заявлением, в котором они осуждают «линчевание и ненависть, направленные в его сторону».

В письме отмечается, что Жерар Депардье является одним из величайших актеров и последним «священным гигантом кинематографа». Деятели культуры подчеркивают необходимость соблюдения принципа презумпции невиновности и выражают надежду на то, что правосудие выполнит свою работу. Они также призывают не забывать о значении Депардье для французской культуры и отмечают его выдающийся вклад в историю искусства. Актер считается неотъемлемой частью этой истории и продолжает обогащать ее.

Ранее сообщалось, что обвиненный в изнасилованиях звезда «Шоу 70-х» сможет выйти по УДО только через 25 лет.