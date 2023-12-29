Друг Градского рассказал об отношении Пугачевой к певцу

Журналист и писатель Евгений Додолев вспомнил, как его близкий друг композитор Александр Градский (1949-2021) говорил ему об отношении к себе певицы Аллы Пугачевой. Выдержки, не вошедшие в книгу Додолева, выпущенную к 70-летию Градского в 2019 году, цитируют «Аргументы и факты».

«Они же меня считают человеком не их круга. И не говорят обо мне даже тогда, когда я делаю им что-то серьезное и хорошее…» — говорил ему Градский в 2020 году о том, что компания Пугачевой якобы игнорировала композитора.

Кроме того, Градский вспомнил, как помог Пугачевой попасть в ансамбль «Веселые ребята», где внимание на нее обратил Микаэл Таривердиев.

«Вот и Пугачеву я на работу принимал в «Веселые ребята» — распевал ее, подыгрывая на пианино в гостинице у Илюши Резника…» — вспоминал Градский.

В ноябре 2021 года Алла Пугачева пообещала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) всегда помнить Александра Градского.

«Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай, Александр. Пока жива, буду помнить тебя», — попрощалась Пугачева.

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