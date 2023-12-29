«Праздники — это трудно»: ухаживающая за Брюсом Уиллисом жена расплакалась

Супруга страдающего от лобно-височной деменции актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг пожаловалась на трудности во время сезона праздников. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она рассказала, что недавно отпраздновала 16-ю годовщину брака с Уиллисом, из-за чего расплакалась с близкой подругой.

«Праздники — это трудно. Годовщины — это трудно. Но в этом году я поняла ценность сообщества, связей. Это был залог жизни для меня, я хочу выразить за это благодарность», — написала ухаживающая за больным 68-летним мужем актриса.

По словам Хеминг, Брюс называл это «внутренним кругом».

«Это люди, которых нам повезло иметь в своих жизнях, которым можно позвонить, на которых можно положиться. Мне повезло иметь внутренний круг из людей, которые не дают советов, а могут просто выслушать», — поделилась 45-летняя женщина.

Накануне близкий к семье Уиллиса источник рассказал, что родные не исключают, что актера скоро не станет.

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