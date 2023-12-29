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«В окопах»: пожилая экс-супруга Прохора Шаляпина поехала в зону СВО

Певец Шаляпин рассказал, что его экс-супруга Копенкина находится на передовой

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что его экс-супруга, 68-летняя предпринимательница Лариса Копенкина, поехала в зону спецоперации России на Украине. Об этом он сообщил в эфире YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

«Ларочка сейчас на передовой, в окопах сидит. Может, у нее с головой что-то, я не знаю», — рассказал он.

По словам Шаляпина, пожилая женщина находится в Белгородской области, чтобы «поддерживать» участников СВО.

«Она поехала поддерживать наших, я очень горжусь ей, но это просто страшно. Говорю, Лар, тебя там кондратий хватит, людям сложности устроишь», — переживает за бывшую избранницу он.

Шаляпин женился на Копенкиной в 2013 году, их разница в возрасте составляет 28 лет. Последней женой Шаляпина была предпринимательница Татьяна-Клаудиа Дэвис, на момент их свадьбы ей было 47 лет. Брак просуществовал недолго — женщина заболела COVID-19, ее госпитализировали, но спасти не смогли.

В ноябре 2023 года Шаляпин отпраздновал 40-летие.

Ранее одна из самых известных преступниц США сравнила себя с Тейлор Свифт.

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