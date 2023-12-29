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Шоу о выживании в Узбекистане покажут на ТВ в январе 2024 года

Реалити-шоу «Выжить в Самарканде» покажут на ТВ в 2024 году

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ТНТ

Второй сезон шоу о выживании в Узбекистане покажут на ТНТ в январе 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

Ведущими второго сезона реалити-шоу «Выжить в Самарканде» снова стали шоумен Павел Воля и его супруга гимнастка Ляйсан Утяшева. В новом сезоне две команды — звездная и народная — должны будут вынести все испытания в древней стране и выиграть 10 миллионов рублей.

«С одной стороны, участники проекта научатся собирать юрту, стричь овец, добывать воду, есть только рис и сухофрукты, а также прятаться от змей, шакалов и волков. С другой — проведут время в роскошном отеле, попробуют самые изысканные национальные блюда, в полной мере ощутят на себе узбекское гостеприимство и получат незабываемые эмоции», — обещают авторы.

Всего в проекте 12 участников, каждую неделю по их решению кто-то из них будет отправляться на испытание или вылетать из проекта.

В шоу принимают участие певцы Влад Топалов и Митя Фомин, комик Сергей Гореликов, модель Вики Одинцова, а также певицы Назима и Юлия Паршута.

Второй сезон реалити-шоу «Выжить в Самарканде» стартует на ТНТ 14 января 2024 года в 19:00.

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