Стало известно, когда решится вопрос о продлении ареста Беркович и Петрийчук

Замоскворецкий суд Москвы 9 января 2024 года рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

«Замоскворецкий суд назначил заседание по продлению меры пресечения на 12:30 9 января, — заявил он.

2 ноября Замоскворецкий суд Москвы продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей до 10 января 2024 года. 30 ноября стало известно, что Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста женщинам. Беркович отпускали из СИЗО, чтобы она могла проститься со своей бабушкой — писательницей Ниной Катерли.

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук задержали в начале мая по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук. В 2022 году спектакль победил в двух номинациях крупнейшей в России театральной премии «Золотая маска».

Ранее Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссера Беркович.