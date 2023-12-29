Минкульт высказался о лишении Киркорова звания народного артиста РФ

Представитель Министерства культуры России в разговоре с изданием «Подъем» заявил, что в ведомстве не планируют лишать Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ.

«В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — пояснили в Минкультуры.

27 декабря гендиректор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» начали переснимать. По ее словам, пересъемка необходима для того, чтобы сделать картину более «острой и интересной». Сцены, в которых участвовал Киркоров, переснимаются в срочном порядке. Артист должен был сыграть Людовика XVI, однако теперь эта роль досталась актеру Никите Кологривому.

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. В их числе были Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Киркорова убрали из списка актеров «Самоиронии судьбы» после «голой» вечеринки.