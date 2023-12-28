Приглашение в Чечню и отмена концертов: чем обернулась «голая» вечеринка для «Мутабора» и его гостей Кадыров предложил гостям вечеринки Ивлеевой исправиться в университете спецназа

Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки пройти службу в Российском университете спецназа в Гудермесе, назвав мероприятие «сатанинским» и «позорным». Филиппа Киркорова вырезают из новогодних шоу, а на постере фильма «Иван Васильевич меняет все!» его уже заменили на Павла Волю. Новогоднее шоу Анны Асти в Gipsy отменили, а клуб «Мутабор», где прошла вечеринка, опечатали на месяц. Как наказывают причастных к вечеринке — в материале «Газеты.Ru».

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился с «дельным предложением» к участникам прошедшей в московском клубе «Мутабор» «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

«Рекомендую всем, на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и ее героям. Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе , где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его мнению, после помощи в университете спецназа все причастные к мероприятию «докажут патриотизм и сопереживание в трудный для страны период». Саму вечеринку он назвал «сатанинской» и «позорной».

Вечеринка Ивлеевой прошла 21 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Встречу посетили, в частности, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и рэпер Vacio (Николай Васильев). Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

«Отмена» Киркорова и других артистов

По данным mk.ru, певца Филиппа Киркорова вырежут из новогодних телешоу после его участия в вечеринке.

«Готовый мастер концерта («Песня года». — «Газета.Ru») уже давно отправлен на канал. Сегодня организаторы будут выяснять, как быть. Шансы на то, что Филиппа оставят, практически равны нулю», — рассказал собеседник издания.

Сцены с артистом намерены убрать из новогодних программ, шоу и фильмов, в которых он был задействован. Канал ТНТ уже убрал Киркорова с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!». На обновленном постере место Киркорова, который сыграл в фильме Петра I, занял персонаж Павла Воли. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что канал переснимает несколько сцен в фильме «Иван Васильевич меняет все!», чтобы сделать его «интереснее, острее, провокативнее».

Новогоднее шоу певицы Анны Асти в московском клубе Gipsy отменили из-за ее присутствия на «голой вечеринке». По данным Mash, Асти лишилась гонорара в размере около 6,5 млн рублей. Об отмене концертов ранее сообщала певица Лолита, которая тоже была на вечеринке Ивлеевой. Артистка заявила, что ее «вырезают из эфиров».

В частности, телеканал «Краснодар» вырезал Лолиту из новогодних эфиров. «Отмене» подвергли также Киркорова и Диму Билана.

В «Мутабор» не попасть

В клубе, где прошла «голая вечеринка», переносят запланированные массовые мероприятия. Организаторы сообщили, что новогодние события переносят «по независящим от клуба обстоятельствам». Администрация «Мутабора» попросила гостей, купивших билеты на концерт, сохранить их и посетить клуб позднее.

27 декабря «Мутабор» посетили сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзор. Позднее канал Shot сообщил, что клуб опечатали на месяц после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора . По данным источника издания, официальной причиной опечатывания ночного клуба стали нарушения правил розничной торговли алкоголем.

Обыски у Ивлеевой

Днем 27 декабря в офисах организатора вечеринки Насти Ивлеевой прошли обыски. По данным канала Mash, сотрудники ФНС проверили ИП Узенюк (фамилия Ивлеевой по паспорту). Кроме того, налоговая собирает информацию о незадекларированной выручке от продажи чипсов «Изи пизи», газировки, рекламы в соцсетях и курсов. По данным Mash, только с продажи чипсов блогер выручила 445 млн рублей, в то время как официально заработала всего 37 млн.

Канал утверждает, что, предварительно, Ивлеева за три года — с 2020 по 2022 год — задолжала ФНС 137 млн рублей. Адвокат Сергей Жорин предупредил, что Ивлеевой стоит опасаться возбуждения уголовного дела о легализации доходов, полученных преступным путем.

Сама вечеринка обошлась в 3,6 млн рублей: 2,6 млн за аренду помещения и 1 млн за режиссуру мероприятия, сообщил канал 112.

В Кремле не стали давать оценку скандалу, который разгорелся вокруг «голой» вечеринки. «Прошу меня помиловать, давайте останемся единственными людьми, кто это не обсуждает», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, справедлива ли «отмена» артистов после скандала.

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев выступил в защиту российских звезд, посетивших вечеринку. Лебедев пожелал долгих лет жизни и радости «всем ребятам», которые посетили «Мутабор» 21 декабря. Также, по его словам, им нужно послать «всех доносчиков» и не обращать на них внимания. Блогер считает, что в вечеринке не было ничего плохого, а звезды имеют право отдыхать так, как считают нужным.