Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Известный иллюзионист назвал главные источники своего вдохновения

Иллюзионист Сафронов назвал «Матрицу» одним из примеров вдохновения

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Популярный российский иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, что черпает вдохновение из разных книг и кино. Шоу, которое он создал вместе со своими братьями, на сегодня является уникальным в мире. В числе фильмов, которые стали для фокусника источником вдохновения, он в интервью с телеканалом «360» назвал кинокартину «Матрица».

«Все трюки, с которыми мы работаем в нашем шоу, мы придумали и изобрели здесь, в России», — подчеркнул иллюзионист.

Говоря о фильмах как источнике новых идей, он отметил, что, к примеру, «Матрица» — это фильм, насыщенный иллюзиями и фокусами. Кроме того, часто на создание номеров фокусника вдохновляют саундтреки или книги.

«Все равно, везде так или иначе — это какое-то заимствование», — заявил Сафронов, добавив, что «изобретенные» иллюзии при желании можно запатентовать, но браться предпочитают не делать этого. По его словам, в таком случае возникает опасность огласки и потери уникальных секретов.

Ранее стала известна сумма выручки, которую братья Сафроновы получили со своего шоу.

Ранее тяжело больной иллюзионист Амаяк Акопян пожаловался на отсутствие денег для лекарств.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами