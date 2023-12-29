Известный иллюзионист назвал главные источники своего вдохновения

Популярный российский иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, что черпает вдохновение из разных книг и кино. Шоу, которое он создал вместе со своими братьями, на сегодня является уникальным в мире. В числе фильмов, которые стали для фокусника источником вдохновения, он в интервью с телеканалом «360» назвал кинокартину «Матрица».

«Все трюки, с которыми мы работаем в нашем шоу, мы придумали и изобрели здесь, в России», — подчеркнул иллюзионист.

Говоря о фильмах как источнике новых идей, он отметил, что, к примеру, «Матрица» — это фильм, насыщенный иллюзиями и фокусами. Кроме того, часто на создание номеров фокусника вдохновляют саундтреки или книги.

«Все равно, везде так или иначе — это какое-то заимствование», — заявил Сафронов, добавив, что «изобретенные» иллюзии при желании можно запатентовать, но браться предпочитают не делать этого. По его словам, в таком случае возникает опасность огласки и потери уникальных секретов.

Ранее стала известна сумма выручки, которую братья Сафроновы получили со своего шоу.

Ранее тяжело больной иллюзионист Амаяк Акопян пожаловался на отсутствие денег для лекарств.