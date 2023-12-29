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Руслан Белый* рассказал о сложностях жизни в Испании

Комик Руслан Белый заявил, что в Барселоне сложно снять жилье

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Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в подкасте юмориста Дмитрия Романова о сложностях жизни в Испании.

Белый признался, что во время переезда в Барселону у него возникли сложности с поиском жилья. Трудности были также связаны с отсутствием вида на жительство, контракта на работу и банковских карт. По словам комика, испанские арендодатели не хотели сдавать квартиру без вышеперечисленного, несмотря на хороший заработок у потенциального жильца.

«Это было культурным шоком, когда ты ищешь объявления, обращаешься, и тебе такие: «Нет», — вспомнил артист.

По словам Белого, после долгих поисков он снял квартиру за €3 тысячи в месяц (около 301,6 тысячи рублей по нынешнему курсу. – «Газета.Ru»).

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталии, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

В сентябре министерство юстиции России внесло Руслана Белого в реестр иноагентов. В нем заявили, что комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

Ранее суд отказал комику Руслану Белому в исключении из реестра иноагентов.

*  признан в РФ иностранным агентом
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