Блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, сделала пластическую операцию. Об этом сообщила блогерша Sasha Belair в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Sasha Belair опубликовала ролик с тем, что происходило в семье Чекалиных во время их домашнего ареста. В видео показано, как Лерчек готовилась к операции на груди и консультировалась у пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Из ролика также стало известно, что муж Чекалиной Артем побывал в больнице. Причина его госпитализации не уточняется.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В июле в Следственном комитете Российской Федерации попросили ужесточить Чекалиной меру пресечения и отправить ее вместе с мужем под домашний арест.

27 декабря адвокат Лерчек Константин Третьяков заявил, что с блогерши сняли все судебные запреты, связанные с перемещением и использованием соцсетей. В тот же день Чекалина вышла на связь в Instagram, объявив о своем возвращении.

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