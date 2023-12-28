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Дава попал в больницу

Блогер Давид Манукян сообщил, что ему удаляют опухоль

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dava_m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и шоумен Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о госпитализации.

Манукян опубликовал снимок, где он лежит на операционном столе. Артист сообщил, что ему удаляют опухоль. Блогер не поделился подробностями новообразования.

«Такие вот дела к Новому году», — заключил шоумен.

В сентябре Дава рассказал, что отравился. Из-за проблем со здоровьем артисту было тяжело работать на съемках, которые продолжались около 12 часов. В итоге звезда вызвал «скорую» и был госпитализирован.

Манукян известен по своим юмористическим роликам в соцсетях. Он получил наибольшую популярность в 2019 году, когда начал встречаться с артисткой Ольгой Бузовой. В 2021 году блогер и телеведущая расстались.

Бузова рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

После участия в шоу «Сокровища императора» Дава снова подписался на социальные сети Бузовой, чем спровоцировал слух о возобновлении романа с певицей.

На слухи о возобновлении романа с Манукяном Бузова ответила, что у нее нет времени жить воспоминаниями.

Ранее жена Боярского отреагировала на новости о госпитализации артиста.

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