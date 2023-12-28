Стало известно, кто заменит Анну Asti в новогоднюю ночь в «Барвихе Luxury Village»

Новогоднее выступление певицы Анны Asti отменили после участия в вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, из-за этого артистка потеряла еще порядка 6,5 миллиона рублей. Также авторы канала сообщают, что вместо нее с Владимиром Пресняковым на празднике выступит Люся Чеботина.

До этого сообщалось, что на новогоднем корпоративе в екатеринбургском «Сима-ленде» в 2023 году должна была выступить певица Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба), но шоу отменили.

В московском клубе Gipsy заявили, что концерт певицы Анны Asti , который должен был состояться 31 декабря, переносится на новую дату. Вместо нее в новогоднюю ночь выступит певец Jony.

Вечеринка Ивлеевой прошла 21 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Встречу посетили, в частности, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и рэпер Vacio (Николай Васильев). Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. Как наказывают причастных к мероприятию и как знаменитости отвечают на нападки — в материалах «Газеты.Ru».

Ранее «Известия» рассказали о последствиях вечеринки Ивлеевой для всего шоубиза.