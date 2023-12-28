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В Приморье установили пугающие фигуры деда Мороза и Снегурочки

Скульптуры Деда Мороза и Снегурочки напугали жителей Приморья

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В Артеме Приморского края установили скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, которые напугали местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Артема».

Вместе с елкой возле Дома культуры установили фигуры всем известных персонажей. Однако жителям произведения искусства, мягко говоря, не понравились.

«Ну что, какой год, такие и персонажи. Вопрос: сколько стоил бюджету этот ужас? И что, у организаторов совсем нет чувства прекрасного? Домой пусть ставят такую «красоту!» — сказал один из житель города.

До этого в Якутии опровергли установку скульптуры Снегурочки с лицом Бориса Ельцина.

28 декабря в Бийске Алтайского края откроется ледовый город. Местное сетевое издание «Бийский рабочий» сообщило, что жители города раскритиковали скульптуру, посвященную Рериху, посчитав ее «некрасивой и непраздничной».

Ранее в родном городе певицы Шакиры открыли скульптуру в ее честь.

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