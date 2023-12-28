Продюсер назвал причину, по которой Фадеев осудил Глюкозу за вечеринку Ивлеевой

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что певица Глюкоза уже давно известна под своим обычным именем Наталья Чистякова-Ионова.

«Это не тот проект Глюкозы. Я думаю, эта история похожа на хайп со стороны Фадеева — воспользоваться данной вечеринкой. А у Ионовой, ну заберет это имя, мне кажется, само общество ее знает больше как Наталью Чистякову-Ионову», — отметил Рудченко.

Он считает, что исполнительница уже давно переросла «мультяшный» проект Глюкозы, который придумал как раз Фадеев. Рудченко убежден, что певица продолжит активно выступать в России, даже если Фадеев запретит ей пользоваться сценическим псевдонимом.

Накануне Фадеев заявил, что принял решение о перезапуске проекта Глюк'oZa («Глюкоза») в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой. Он напомнил, что «Глюк'oZa» — это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию. Продюсер также заявил, что Чистякова-Ионова дискредитирует проект Глюкоза своими последними произведениями.

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей мероприятия числилась в том числе и Глюкоза.

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