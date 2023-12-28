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Сергей Лазарев рассказал, что попросил бы у Деда Мороза на Новый год

Певец Сергей Лазарев пожелал на Новый год хороших новостей для россиян

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Сергей Лазарев в интервью «Жаре» признался, что хотел бы попросить у Деда Мороза хороших новостей к Новому году.

«Я, честно, хотел бы попросить хороших новостей для всех нас. Я хотел бы попросить, чтобы было больше добра, позитива, чтобы люди не злились друг на друга. Мне кажется, сейчас это должно быть главное пожелание у всех: чтобы не искали негатив, а искали позитив. И дарили позитив друг другу», — пояснил Лазарев.

Две недели назад Лазарев во время съемок новогоднего шоу публично негативно высказался об актерской игре телеведущей Регины Тодоренко. Она вспомнила о съемках в новом фильме, в котором сыграла вместе с Филиппом Киркоровым. В беседу вмешался Сергей Лазарев, он выразил мнение, что «поп-король» получил слишком большой гонорар за небольшую роль.

Он также раскритиковал актерскую игру самой Тодоренко. Телеведущая попыталась оправдаться, но за нее заступился сам Киркоров. Музыкант процитировал своего бывшего концертного директора, напомнив, что «зависть — это мерзкое чувство». Киркоров считает, что подобное поведение совершенно не красит Лазарева.

30 ноября сообщалось, что Сергей Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на ковровой дорожке. Позднее певец признался, что ему не стыдно из-за своего отказа, пояснив, что у него просто не было возможности сфотографироваться со всеми.

Ранее Анне Asti нашли замену на крупном корпоративе после «голой» вечеринки.

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