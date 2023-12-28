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В США хотят учредить день Jay-Z

В Нью-Йорке могут сделать 4 декабря днем рэпера Jay-Z

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Mario Anzuoni/Reuters

В Нью-Йорке хотят объявить 4 декабря днем рэпера Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер). Об этом сообщает Hypebeast.

Члены городского совета предложили соответствующий законопроект в парламенте Нью-Йорка. Общественный деятель Фара Луис заявил, что тем самым власти признают заслуги «отечественного героя» и выразят певцу муниципальную поддержку. Он назвал Jay-Z глобальным феноменом, а также отметил, что певец известен не только как «виртуозный MC», но «инновационный предприниматель, муж и отец».

Рэпер Jay-Z родился в Бруклине в Нью-Йорке. Он женат на поп-певице Бейонсе. У пары трое детей: близняшки Руми и Сэр, а также старшая дочь Блю Айви.

В 2021 году сообщалось, что песни рэперов Дрейка и The Weeknd будут изучать в канадском университете Райерсон. Курс, посвященный музыкантам, называется «Деконструкция Дрейка и The Weeknd». Ведущий дисциплину профессор Далтон Хиггинс признавался, что пришло время «канонизировать» канадские рэп- и R&B-иконы. Отмечалось, что студенты проанализируют тексты рэперов и изучат их предпринимательских успех.

Ранее Трамп заявил, что его умоляли сняться в камео в «Один дома».

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