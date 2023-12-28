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Бийчане просят убрать скульптуру Николая Рериха, но администрация против

Глава Бийска Щигрев заявил, что скульптуру Рериха не снесут, несмотря на критику

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Телеграм-канал «Виктор Щигрев»

Глава города Бийска Виктор Щигрев заявил, что в администрация не станет сносить скульптуру, посвященную 150-летию Николая Рериха, из-за критики горожан. Об этом Щигрев написал в Telegram-канале.

«Со своей стороны считаем, что каждый имеет право на свое мнение, однако не находим оснований для разрушения композиции, так как она вносит достаточно весомый вклад в украшение бульвара», — отметил мэр.

Он пояснил, что решил прокомментировать в соцсетях ситуацию со скульптурой, так как в администрацию города поступил ряд обращений от граждан, которые «поставили под сомнение ценность композиции».

28 декабря в Бийске откроется ледовый город. Местное сетевое издание «Бийский рабочий» сообщило, что жители города раскритиковали скульптуру, посвященную Рериху, посчитав ее «некрасивой и непраздничной».

В октябре в Москве открылась выставка к 150-летию художника Николая Рериха. Мероприятие проходит в Новой Третьяковке, оно продлится до 10 марта. В экспозиции представлены около ста работ Рериха.

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