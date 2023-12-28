Вместо Анны Asti выступит певец JONY в московском клубе Gipsy

Московский клуб Gipsy официально отменил концерт певицы Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), который должен был состояться 31 декабря. Об этом сказано на VK-странице площадки.

«Друзья, по независящим от нас причинам выступление Anna Asti переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время», — написано в сообщении.

Вместо Asti в новогоднюю ночь в Gipsy выступит певец Jony. На площадке подчеркнули, что все билеты действительны на следующий концерт Дзюбы, но также по ним можно пройти в Gipsy 31 декабря.

Недавно Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщал, что Управление по вопросам миграции МВД начало проверку в отношении певицы Анны Asti. Поводом стало участие исполнительницы в «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой. Сейчас полиция проверяет «обоснованность наделения гражданством РФ» Asti.

Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в откровенном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio, Джиган и др. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Ранее сообщалось, что Шнуров написал новую песню, посвященную «голой» вечеринке Ивлеевой.