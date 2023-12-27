Миногарова отреклась от вечеринки Ивлеевой

Блогерша и модель Мария Миногарова «отреклась» от «голой вечеринки» своей коллеги Насти Ивлеевой. Об этом Миногарова написала в своем Telegram-канале.

Она опубликовала свое фото, сделанное в ресторане на Патриарших прудах — по словам Миногаровой, она была в этом заведении вместе с телеведущей Ксенией Собчак. После этого Собчак отправилась на «голую вечеринку» в клуб «Мутабор», а Миногарова этого не сделала.

«В «Мутаборе» нет светящихся мраморных лестниц и шелковых обоев. Но есть Ксения Анатольвна в этом платье, в котором она потом и поехала дальше. Без меня», — рассказала она.

42-летняя модель также попросила не вносить ее в «черные списки» посетивших мероприятие звезд.

«И [хватит] требовать каких то извинений. Еще сильнее не быть на этой вечеринке — я уже не смогу», — заключила она.

Скандальная вечеринка «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде.

Гостей и саму Ивлееву позднее раскритиковали за откровенную тематику мероприятия. После этого блогер извинилась за вечеринку и попросила второй шанс у россиян. Извинения также принесли несколько известных участников события.

27 декабря в офисах Ивлеевой прошли обыски после сообщений о том, что Федеральная налоговая служба проводит в отношении блогера проверку и подозревает в уклонении от уплаты налогов.

Ранее юрист высмеял миллиардный иск звезды «Бригады» к Ивлеевой.