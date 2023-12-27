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В РАМТ подтвердили отмену спектаклей по книгам Бориса Акунина*

В РАМТ сообщили о прекращении проката спектаклей по книгам Акунина

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Владимир Песня/РИА Новости

В Российском академическом молодежном театре прекратили прокат спектаклей по произведениям писателя Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) из-за его «высказываний». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра.

«В связи с общественным резонансом, вызванным последними высказываниями писателя, театром принято решение о прекращении проката спектаклей «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия», — сказали в театре.

27 декабря движение «Зов народа» сообщило, что обратилось в Минкультуры с просьбой отменить постановки по произведениям писателя Бориса Акунина в РАМТ и получило положительный ответ. Соответствующий документ был опубликован в Telegram-канале движения.

18 декабря Росфинмониторинг включил Бориса Акунина в реестр террористов и экстремистов после беседы с пранкерами, которым литератор рассказал о поддержке Украины.

Ранее в Госдуме попросили Минюст признать Акунина иноагентом.

*  внесен в перечень террористов и экстремистов
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