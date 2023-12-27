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Войтинский предрек успех казачьему эпосу вместо киносказок

Режиссер Войтинский: успех российских киносказок перейдет к казачьему эпосу

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СТВ

В России начали повторяться фильмы из-за внимания режиссеров к сказкам. На смену им вскоре придет героический эпос про казаков, считает режиссер Александр Войтинский, снявший одну из самых популярных сказок «По щучьему велению».

«Я думаю, что дойдет и до казачьего эпоса. Этот процесс в самом начале, сейчас все вспыхнуло, все будет освоено. Дойдем, дотянемся и до этого, пойдем дальше. Уже очевидно, что нужны новые материалы, так как начинают повторяться продюсеры и режиссеры, снимают одни и те же истории», — сказал Войтинский в беседе с НСН.

Однако проблемой может стать факт того, что хорошо написанных историй и сценариев о казаках очень мало, добавил режиссер. Те истории, что уже есть, нужно трансформировать в интересное для зрителей кино.

Люди ходят в кинотеатры за новыми эмоциями, поэтому тематика фильмов должна постоянно обновляться, добавил Войтинский. Он предрек лидерство компании, которая придет к режиссерам с «пачкой актуальных сценариев» про героев-казаков.

«И зритель обязательно пойдет смотреть, ведь там вся история России», — заключил режиссер.

Напомним, сказка «По щучьему велению» собрала 2 миллиарда рублей, дважды став лидером проката в РФ. А 1 января состоится премьера другой сказочной картины – «Бременские музыканты» производства Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.

Критики ранее назвали лучший российский сериал года.

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