Барецкий об иске против Ивлеевой: «Гнобить девушку…»

Шоумен Стас Барецкий считает, что актеру Александру Иншакову нужно «одуматься» и отозвать иск против телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом Барецкий заявил в беседе с NEWS.ru.

«Бодаться с девушкой, мне кажется, Иншакову совсем не подходит. Ладно какой-нибудь чудак, а тут Иншаков, каскадер. К сожалению, мир меняется. К Иншакову обращаюсь, чтобы он одумался, не стал, как говорится, гнобить девушку», — заявил шоумен.

Барецкий добавил, что Иншаков всегда казался ему «мужчиной-мужчиной».

26 декабря Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей. Инициатором судебного процесса стал продюсер и актер «Бригады» Александр Иншаков. Позднее стало известно, что на имущество Ивлеевой могут наложить арест в рамках иска. По данным RT, истцы просят также запретить Ивлеевой выступать и вести культурно-массовые мероприятия на территории России, включая корпоративы и рекламирование брендов.

Блогерша Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Ранее сообщалось, что Ивлеева могла задолжать ФНС больше 100 млн рублей.