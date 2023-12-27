Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фильм «Феррари» с Адамом Драйвером возглавил российский прокат

Байопик «Феррари» заработал почти 70 млн рублей на дебютном уикенде в России

close
100%
Bliss Media

Фильм «Феррари» собрал 66,6 млн рублей на дебютном уикенде и стал лидером в российском прокате. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Сюжет картины разворачивается летом 1957 года — в момент, когда бывший гонщик Энцо Феррари переживает кризис, наблюдая за «Формулой-1». Его фабрике, которую Феррари основал вместе со своей женой Лаурой, угрожает банкротство. Сама пара тоже находится на грани развода. Мужчина стремится поменять свою жизнь, поэтому принимает участие в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia. Главные роли исполнили Адам Драйвер и Пенелопа Крус. Режиссером выступил Майкл Манн.

Вторую строчку занимает комедия «Манюня: Новогодние приключения», заработав 51,8 млн рублей за уикенд. Всего семейная комедия собрала 134 млн рублей в прокате. На третьем места расположились «Елки 10» — за три недели фильм собрал 278 млн рублей.

Семейная комедия «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым за всю время заработала 556 млн рублей кассовых сборов, став лучшей комедией 2023 года в российском прокате. Пятерку лидеров замкнула работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» — она собрала суммарно 247 млн рублей.

Издание отмечает, что нынешний уикенд оказался на 12,1% меньше предыдущего. В то же время на 3,8% больше аналогичного периода 2022 года.

Ранее сообщалось, что 46-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами