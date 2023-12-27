Красовский ответил на слухи о связи с умершим актером театра Et Cetera Черных

Экс-директор вещания телеканала RT Антон Красовский в разговоре с «Газетой.Ru» назвал «фантазией» информацию о том, что его госпитализировали из квартиры, в которой находилось тело актера театра Et Cetera Алексея Черных. По словам Красовского, он не был знаком с актером и даже не знал о его существовании.

«Я не то, что никогда его не видел, я не знал о его существовании. Я к этому не имею отношения. Конечно, я его не знаю, не то, что не были знакомы. Мы не могли даже пересечься никогда в жизни. Я говорю, что это фантазия. Это люди, так сказать, с очень бурной фантазии. То есть даже мне не придет такое в голову придумать про себя, а я довольно, в общем, скажем так, сумасшедший человек», — сказал он.

На вопрос о своем самочувствии, госпитализированный Красовский заявил, что с ним «все нормально».

«Да нормально все, сейчас нормально», — ответил он.

25 декабря Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник сообщил, что тело актера театра Et Cetera Алексея Черных находилось в квартире, из которой госпитализировали экс-директора вещания телеканала RT Антона Красовского. По данным канала, Черных был близким другом Красовского. Отмечается, что их обоих могли отравить. По данным театра Et Cetera, причиной смерти Черных стал инфаркт, Красовский причину своей госпитализации не называет.

26 декабря Telegram-канал Baza опубликовал версию о том, что тело Черных было обнаружено 23 декабря в квартире сценариста Евгения Куратова. По данным Baza, в беседе с сотрудниками правоохранительных органов Куратов рассказал, что он плохо знал Черных, но согласился пустить его к себе пожить до середины января по просьбе своего друга, сценариста, Вадима Фоминых. По словам Куратова, последние дни Черных много пил. Он также рассказал, что в ночь на 23 декабря услышал грохот в соседней комнате и, зайдя туда, увидел лежащего на полу Черных. Отмечается, что в момент смерти актера они были вдвоем в квартире. По данным Telegram-канала, предварительной причиной смерти Черных стала острая сердечная недостаточность. Сам Куратов в разговоре с «Газетой.Ru» опроверг данную информацию и заявил, что не знал актера.

Ранее Антон Красовский, которого уволили с телеканала RT после призыва убивать украинских детей, рассказал, что попал в больницу. Украинские СМИ сообщили, что он был отравлен.