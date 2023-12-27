Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Машков принял полномочия президента театральной премии и фестиваля «Золотая маска»

Народный артист России Владимир Машков стал президентом премии «Золотая маска»

close
100%
Сергей Пятаков/РИА Новости

Худрук Театра Табакова, актер и режиссер Владимир Машков стал президентом театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Об этом сказано на сайте Союза театральных деятелей РФ.

Вице-президентом стал директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, отмечается в сообщении.

В начале декабря 60-летнего Владимира Машкова избрали председателем Союза театральных деятелей по итогам тайного голосования. Всего в голосовании участвовали 208 делегатов со всей России. За Машкова проголосовали 176 человек, против — 20.

В августе СТД объявил о реформе «Золотой маски», после которой она фактически прекратила существовать в прежнем виде. Теперь состав жюри согласовывает министерство культуры, а президентом проекта является председатель СТД.

«Некоторые фестивали утратили доверие как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны государства и спонсоров. Например, фестиваль «Золотая Маска». И наша общая задача — это доверие вернуть», — говорил Машков.

Худрук добавил, что одна из целей СТД — «переосмыслить и перезагрузить» некоторые проекты Союза, включая «Золотую маску». Машков отметил, что среди задач находится также интеграция новых, «героических» регионов России в культурную жизнь страны.

Ранее сообщалось, что в состав команды Путина на выборах вошли Жога, Машков и Гагарина.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами