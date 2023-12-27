Машков принял полномочия президента театральной премии и фестиваля «Золотая маска»

Худрук Театра Табакова, актер и режиссер Владимир Машков стал президентом театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Об этом сказано на сайте Союза театральных деятелей РФ.

Вице-президентом стал директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, отмечается в сообщении.

В начале декабря 60-летнего Владимира Машкова избрали председателем Союза театральных деятелей по итогам тайного голосования. Всего в голосовании участвовали 208 делегатов со всей России. За Машкова проголосовали 176 человек, против — 20.

В августе СТД объявил о реформе «Золотой маски», после которой она фактически прекратила существовать в прежнем виде. Теперь состав жюри согласовывает министерство культуры, а президентом проекта является председатель СТД.

«Некоторые фестивали утратили доверие как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны государства и спонсоров. Например, фестиваль «Золотая Маска». И наша общая задача — это доверие вернуть», — говорил Машков.

Худрук добавил, что одна из целей СТД — «переосмыслить и перезагрузить» некоторые проекты Союза, включая «Золотую маску». Машков отметил, что среди задач находится также интеграция новых, «героических» регионов России в культурную жизнь страны.

Ранее сообщалось, что в состав команды Путина на выборах вошли Жога, Машков и Гагарина.