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На выставке в Историческом музее покажут самые необычные клады России

В Историческом музее открылась выставка «Клады. Сокрытая история»

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Владимир Вяткин/РИА Новости

На выставке «Клады. Сокрытая история» в Историческом музее покажут самые редкие и удивительные клады, которые были найдены в России. Об этом пишет РИА Новости.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на открытии экспозиции отметил, что появление кладов чаще всего сопряжено с наиболее переломными моментами в истории страны. Он уточнил, что об этом как раз говорит самый крупный клад, найденный в России, — Нарышкинский. Речь идет о фамильном серебре дворянского клана Трубецких-Нарышкиных.

Клад нашли в 2012 году при неожиданных обстоятельствах: во время одного из ночных дежурств полицейский заметил, как рабочие грузят что-то в фургон у особняка Нарышкиных на улице Чайковского. Сотрудник органов решил проверить, что в мешках, и обнаружил массу дорогостоящего серебра.

«На площади около шести квадратных метров обнаружили более двух тысяч предметов из серебра, в том числе столовое серебро, ордена, медали, предметы быта», — вспомнила директор «Царского Села» Ольга Таратынова.

Отмечается, что клад был заложен между стенами особняка практически 100 лет назад со дня момента обнаружения — в 1917 году.

Ранее «Мосфильм» предложил помощь в создании креативного кластера в Донецке.

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