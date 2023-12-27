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В родном городе певицы Шакиры открыли скульптуру в ее честь

Espectador: в честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру

Скульптура в честь колумбийской певицы Шакиры была открыта в ее родном городе Барранкилья. Об этом сообщает издание Espectador.

«В Барранкилье 26 декабря была открыта скульптура в честь Шакиры», — говорится в статье издания.

Мэр города Хайме Пумарехо заявил, что у его известной землячки «сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, талант, равного которому нет, голос, который движет массами».

Политик поблагодарил Шакиру за творчество и призвал ее и дальше вдохновлять женщин и девочек Карибского бассейна.

Сама певица, удостоившаяся памятника на родине, поблагодарила жителей Колумбии за «образец огромного художественного таланта».

В ноябре адвокат певицы Шакиры Пау Молинс рассказал о тратах своей клиентки во время отношений с бывшим футболистом «Барселоны» Жераром Пике. По словам юриста, его клиентка потратила на экс-футболиста «Барсы» €120 млн.

Ранее баскетболист НБА Джимми Батлер прокомментировал слухи о романе с Шакирой.

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