Джеки Чан и «Барби»: составлен список лучших комедий 2023 года

Фильм «Барби» стал лидером среди комедий в 2023 году, а также в топ-3 вошли сразу три российских фильма. Об этом «Газете.Ru» сообщил киноканал «Комедия» со ссылкой на составленный редакцией «Абсолютный рейтинг».

История о самой знаменитой кукле, которая попадает из своего Барбиленда в реальный мир, собрала в прокате более $1 млрд. Ее постановщицей выступила Грета Гервиг.

Второе место у драмеди «Оставленные» от режиссера Александра Пэйна. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Замкнула первую тройку комедия с элементами роуд-муви «Поехавшая», созданная постановщиком Антоном Масловым («Отель «Элеон» и «Вампиры средней полосы»). В отечественном прокате «Поехавшая» собрала более 500 млн рублей.

На четвертой строчке — «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» от «Квартета И». Действие происходит 2019 году, безмятежным, солнечным, допандемийным летом в Москве. В прокате новая часть франшизы заработала около 300 млн рублей.

Пятое место у романтической комедии о взрослении «Без обид». Режиссером выступил Джин Ступницки, чей дебютный полный метр «Хорошие мальчики» собрал в мировом прокате $110 млн.

Вампирская комедия с элементами хоррора «Ренфилд» заняла в «Абсолютном рейтинге» шестую строчку. Роли в «Ренфилде» исполнили Николас Кейдж и Николас Холт. Режиссерское кресло занял Крис МакКей.

В рейтинг также вошли: «Отвязные дворняги» Джоша Гринбаума, боевик «Кунг-фу жеребец» с Джеки Чаном, «Вася не в себе» с Павлом Прилучным и «Театральный лагерь» от дебютантов Ника Либермана и Молли Гордон.

Составители рейтинга отмечают, что «чистых» комедий в рейтингах становится все меньше. В 2022 году их было три, в 2023-м — ни одной.

Ранее сообщалось, что сиквел «Аквамена» выйдет в российских кинотеатрах в январе.