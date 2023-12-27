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Российские военные в зоне СВО высказались о «голой» вечеринке Ивлеевой

Российские военные поддержали просьбу о проверке вечеринки Ивлеевой

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Телеграм-канал «Антиглянец»

Находящиеся в зоне СВО российские военнослужащие поддержали просьбу общественников в адрес прокуратуры о проверке «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Видеообращение бойцов опубликовал Telegram-канал Shot.

Один из военнослужащих отметил, что звезды шоу-бизнеса развращают молодежь во время того, как российские бойцы лишаются жизни и получают ранения в зоне боевых действий. Российские военные поддержали инициативу движения «Зов народа» по проверке вечеринки.

Ивлеева провела вечеринку 20 декабря. Ее гостями стали Филипп Киркоров, Глюкоза, Ксения Собчак. Рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом Vacio, надел лишь носок на половой орган. Певец заявил, что не будет извиняться за то, что был одет в соответствии с дресс-кодом.

После этого Ивлееву захотели проверить на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

21 декабря Лолита Милявская поддержала Настю Ивлееву после ее «голой» вечеринки.

Ранее стало известно, почему вечеринку Ивлеевой захотели проверить на пропаганду ЛГБТ.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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