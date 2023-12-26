Экс-ведущий «Утренней почты» назвал Пугачеву мудрой женщиной

Телеведущий Юрий Николаев высказал сожаление из-за эмиграции певицы Аллы Пугачевой из России. Об этом экс-ведущий «Утренней почты» заявил в беседе с Андреем Малаховым.

«Обидно, что такое произошло, так как любили Пугачеву во всех ступенях иерархии. Она мудрая, умная и талантливая женщина. Почему так произошло?» — заявил Николаев.

При этом телеведущий не стал продолжать свои размышления об отъезде артистки, отметив, что не станет «никого осуждать».

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Пугачевой уехали в Израиль после начала военной операции на Украине. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр.

До этого знакомый Пугачевой сообщал, что певица планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников.

Недавно стало известно, что Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении Пугачевой и Галкина, так как следователи не нашли достаточных оснований. Супружеская пара проверялась из-за подозрений в распространении фейков против российской армии. При этом в СК России не уточняли, какие именно посты Пугачевой подлежали проверке.

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