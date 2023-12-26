«Давление поднялось»: Лолита рассказала об отмене концертов

Концерты певицы Лолиты Милявской отменяют после скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом в интервью РБК сообщила сама исполнительница.

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться», — сказала Лолита.

26 декабря появилась информация, что в городе Чехове зрители массово сдают билеты на концерт Лолиты Милявской после «голой» вечеринки. Позже эти слухи опровергли.

Милявская при этом отметила, что не видит причины для отмены концертов. До этого она рассказала, что некоторые люди также требуют вырезать ее из новогодних передач.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Ранее Киркоров извинился за участие в вечеринке Ивлеевой.