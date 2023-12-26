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Роботам-доставщикам посвятили выставку в Москве

В Москве открылась выставка роботов-доставщиков

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Яндекс

Трем поколениям роботов-доставщиков посвятят выставку в Музее Яндекса в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Яндекс.

На выставке «Знакомьтесь, робот-доставщик», по словам организаторов, впервые представлены все три поколения роботов-доставщиков, а также их компоненты. Специально для выставки один из роботов сделали полупрозрачным, чтобы была видна вся «начинка».

Яндекс представил первых роботов-доставщиков собственной разработки в 2019 году, сейчас их уже нельзя встретить на улице, как и роботов второго поколения.

В экспозицию вошли лидары, камеры, радары и ультразвуковые сенсоры, которые помогают роботу ориентироваться в пространстве. На специальном стенде на выставке можно в реальном времени посмотреть, как при помощи лидара робот видит людей и окружающее пространство.

Одновременно с выставкой Яндекс проведет более 10 лекций и творческих и инженерных мастер-классов.

Выставка будет открыта до 22 февраля по адресу Москва, м. «Павелецкая», БЦ «Аврора», ул. Садовническая, 82с2, Музей Яндекса. Вход на выставку и экскурсии свободный.

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