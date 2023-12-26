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Якутский музей «ЯГОМИК» сменил название

В Якутске музей «ЯГОМИК» отказался от смешившей горожан аббревиатуры

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Якутский музей им. Ем. Ярославского/VK

Музей имени Ярославского в Якутске сменил свое название, ранее звучавшее как «ЯГОМИК народов Севера». О том, что музей отказался от смешившей горожан аббревиатуры, стало известно из изменивших название социальных сетей учреждения культуры.

Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского теперь представлен в соцсетях под полным названием.

Как уточнили изданию kp.ru в самом музее, его работники знают о сомнительно звучащей аббревиатуре и относятся к этому с юмором. По словам бывшего сотрудника, оставшегося анонимным, однажды работники участвовали в соревнованиях и заказали футболки с названием учреждения, отказавшись от слов «народов Севера».

Музей имени Ярославского является одним из старейших и крупнейших музеев Дальневосточного Федерального округа. В нем собраны коллекции материальной и духовной культуры народов северо-востока Азии.

Накануне Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) изменил логотип на своем сайте — аббревиатуру сменили на надпись «Институт Карпинского». На вопрос о возможной связи с запретом ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) в пресс-службе заявили, что прокомментировать это сможет только генеральный директор учреждения, который на тот момент находился в служебной командировке в Африке.

В 2013 году в России запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В 2022 году закон расширили, включив в него запрет на распространение подобной информации и среди взрослых.

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал ТНТ Music на 1 млн рублей из-за пропаганды ЛГБТ.

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