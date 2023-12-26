Составлен рейтинг лучших хорроров 2023 года

Хоррор Evil Dead Rise режиссера Ли Кронина возглавил топ-10 лучших хорроров года, согласно предоставленному «Газете.Ru» Абсолютному рейтингу киноканала НСТ.

«Это прекрасный образец здоровой перезагрузки уже известной серии: режиссер почтительно воздает дань оригинальной франшизе Сэма Рэйми, но при этом аккуратно освежает идею», — отмечают составители топа.

На втором месте с небольшим отставанием идет австралийский хоррор «Два, три, демон, приди!» — дебютная лента братьев-близнецов Дэнни и Майкла Филиппу. Картина оказалась одним из самых кассовых фильмов ужасов студии А24 («Солнцестояние», «Реинкарнация»). Хоррор рассказывает о подростковой игре с потусторонним миром.

Замыкает тройку лидеров «Одержимые злом» Демиана Руньи. Критики назвали ленту одним из самых мрачных фильмов года. По сюжету два брата-фермера из глубинки случайно выпускают демона, который способен овладевать людьми.

Четвертое место досталось шестому фильму из франшизы «Крик» с Мелиссой Баррерой и Дженной Ортегой в главных ролях.

На пятой строчке рейтинга оказался хоррор «Пять ночей с Фредди», собравший в первый уикенд $80 млн. В центре сюжета — беспокойный охранник некогда популярного, но теперь заброшенного развлекательного центра. Он должен отработать пять ночных смен и выжить. В 2024 году создатели планируют выпустить сиквел.

Шестое место занимает юбилейная часть франшизы «Пила», где главным героем стал Джон Крамер. Десятый фильм собрал $110 млн по всему миру при бюджете в $13 млн, а осенью 2024 года планируется премьера одиннадцатой части.

Затем следует «Паранормальное явление. Скинамаринк», созданное режиссером-дебютантом Кайлом Эдвардом Боллом. Эта картина снята постановщиком в его собственном доме. Издание Variety назвало хоррор лучшим в 2023 году.

В рейтинг также вошли фильмы: слешер «День благодарения» Элая Рота, «Никто тебя не спасет» Брайана Даффилда и «Астрал 5: Красная дверь» Патрика Уилсона. В основе рейтинга— данные 18 различных ресурсов с общим охватом более 1,2 млрд человек в месяц.

Ранее сообщалось, что ушедший из «Крика» режиссер Лэндон назвал работу в проекте кошмаром.