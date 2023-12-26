Украинский Минкульт внес SHAMAN в черный список

Министерство культуры и информационной политики Украины в 2023 году внесло еще двух россиян в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

В черный список украинского Минкульта попали российский актер Алексей Кравченко и российский певец Ярослав Дронов (творческий псевдоним SHAMAN).

При этом, добавили в ведомстве, в 2023 году ни одно лицо из списка не было исключено. Всего в нем 213 деятелей культуры и искусства, среди которых попавшие в стоп-лист в 2022 году телеведущие Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев, певица Анна Семенович и блогер и переводчик Дмитрий Пучков. Они попали в список из-за поддержки российской внешней политики.

В 2022-м из перечня был исключен российский юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом). Тогда же стало известно, что в стране планируют создать «белый список» российских исполнителей, которые выступили против спецоперации России на Украине.

Ранее стала известна средняя стоимость выступления SHAMAN.