В Москве показали работы художника Давида Чкотуа на фестивале уличного искусства

В Москве представили работы художников El Kartoon, ХО «ГУЙ» и Давида Чкотуа на фестивале уличного искусства «Здесь и сейчас». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

На территории Культурного центра «Строгино» появилась работа калининградского художника Евгения El Kartoon «Новая идея», на которой он постарался запечатлеть зарождение новой мысли.

Рядом с Центром творческих индустрий «Фабрика» установлена арт-объект «Лесная побудка» художественного объединения Марии Плаксиной и Егора Ефремова (ХО «ГУЙ»). Пять кентаврических сущностей, сделанных из природных материалов (глины, древесины и пакли), притаились в неожиданных локациях территории ЦТИ. По задумке авторов, эти персонажи существуют не свободно, а, как правило, в телефонных будках — традиционных в современной культуре местах сообщения двух миров.

Работа «Биоформы» художника Давида Чкотуа расположилась на территории Усачевского рынка. Она представляет собой семейство фантастических существ, созданных под смешанным впечатлением от разнообразных представителей флоры и фауны. Автор отсылает в своей работе как к новым формам жизни, так и к доисторическим временам.

Фестиваль «Здесь и сейчас» открылся в начале сентября, в канун Дня города Москвы.

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