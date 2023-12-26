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Гарик Мартиросян высмеял «Шоу Воли»

Комик Гарик Мартиросян пошутил, что люди засыпают под шоу Воли

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Комик Гарик Мартиросян стал гостем «Шоу Воли», где раскритиковал программу.

Мартиросян признался, что не видит «шоу» в передаче, несмотря на наличие этого слова в названии. Юмористу не понравилась музыка, под которую ведущий Павел Воля выходит на сцену.

«Как будто сейчас 1995 год, и я должен бочонок вытащить и сказать: «11, лыжи». Это вот такого уровня фонограмма», — пошутил шоумен.

Мартиросян предложил свою музыку с восточными мотивами, отметив, что зал повеселел после ее включения.

Вторым минусом программы Мартиросян назвал манеру Воли общаться с гостями. По словам юмориста, со стороны кажется, что ведущему не очень интересно с участником шоу.

«Ну, я понимаю, почему твоя программа выходит в полночь. Это чтобы не мешать людям засыпать, включать в фоновом режиме», — заявил комик.

Мартиросян показал Воле на своем примере, как нужно, по его мнению, представлять гостя. Другой ведущий шоу Илья Соболев в шутку сравнил подачу Мартиросяна с прогнозом погоды по армянскому телевидению. Воля пошутил, что в конце программы они пожарят шашлык.

«Я даже знаю, из кого. Соболятину ел когда-нибудь? Красноярскую, сегодняшнюю», — ответил Мартиросян.

Ранее Лолита ответила на требования вырезать ее из новогодних передач.

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