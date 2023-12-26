Причиной отмены премьеры фильма «Иван Васильевич меняет все!» стало электричество

Пресс-служба ТНТ объявила об отмене премьерного показа фильма «Иван Васильевич меняет все!» из-за непредвиденного отключения электричества в кинотеатре «Октябрь» в Москве. По информации ТАСС, две кабельные линии в центре города были обесточены, что привело к отсутствию света в нескольких зданиях, включая кинотеатр, где должна была состояться премьера 25 декабря.

По словам представителей канала, они не могут рисковать репутацией и доверием своих гостей, поэтому вынуждены с сожалением отменить запланированный показ фильма. Однако, телеканал ТНТ планирует показать «Иван Васильевич меняет все!» 31 декабря.

Фильм «Иван Васильевич меняет все!» создан авторами популярной картины «Самоирония судьбы» Андреем Шелковым и Максимом Ткаченко, которые также выступили в роли креативных продюсеров. Режиссерами фильма стали Миша Семичев и Роман Ким.

Сюжет фильма рассказывает о молодом айтишнике на фрилансе по имени Александр Тимофеев, известном как Шурик, которого сыграл Демис Карибидис. Шурик проводит различные эксперименты и в одном из них случайно отправляет управдома Буншу (Тимур Батрутдинов) в прошлое.

Сам Шурик также перемещается во времени, оказываясь то в альтернативных 90-х, то на приеме у Петра I. В то же время режиссер Якин (Павел Деревянко) планирует увезти избранницу Шурика Зину (Марина Кравец) для съемок в космосе.

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