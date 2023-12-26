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Причиной отмены премьеры фильма «Иван Васильевич меняет все!» стало электричество

Премьеру фильма «Иван Васильевич меняет все!» отменили из-за отключения света

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пресс-служба ТНТ объявила об отмене премьерного показа фильма «Иван Васильевич меняет все!» из-за непредвиденного отключения электричества в кинотеатре «Октябрь» в Москве. По информации ТАСС, две кабельные линии в центре города были обесточены, что привело к отсутствию света в нескольких зданиях, включая кинотеатр, где должна была состояться премьера 25 декабря.

По словам представителей канала, они не могут рисковать репутацией и доверием своих гостей, поэтому вынуждены с сожалением отменить запланированный показ фильма. Однако, телеканал ТНТ планирует показать «Иван Васильевич меняет все!» 31 декабря.

Фильм «Иван Васильевич меняет все!» создан авторами популярной картины «Самоирония судьбы» Андреем Шелковым и Максимом Ткаченко, которые также выступили в роли креативных продюсеров. Режиссерами фильма стали Миша Семичев и Роман Ким.

Сюжет фильма рассказывает о молодом айтишнике на фрилансе по имени Александр Тимофеев, известном как Шурик, которого сыграл Демис Карибидис. Шурик проводит различные эксперименты и в одном из них случайно отправляет управдома Буншу (Тимур Батрутдинов) в прошлое.

Сам Шурик также перемещается во времени, оказываясь то в альтернативных 90-х, то на приеме у Петра I. В то же время режиссер Якин (Павел Деревянко) планирует увезти избранницу Шурика Зину (Марина Кравец) для съемок в космосе.

Ранее стало известно, что фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение. Премьера «Брата 3» должна была состояться 18 ноября 2023 года, однако была отменена. Причиной отмены стало то, что картина не получила прокатное удостоверение.

Ранее Юлия Пересильд вспомнила, как ее посыпали «космической пылью» на премьере «Вызова».

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