Стало известно о задолженности солиста Little Big

Солист группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) имеет налоговые задолженности в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным издания, Прусикин задолжал государству 124 тысячи 709 рублей и 38 копеек.

Прусикин вместе с другими участниками коллектива Little Big уехали из России в июне 2022 года. Позже они отменили тур по России и начали выступать за границей. Илья Прусикин заявлял, что намерен вернуться на родину через 10–15 лет, поскольку любит ее.

27 января Минюст России включил Прусикина в реестр иностранных агентов. Помимо него, в этот список попали президент Объединения буддистов Калмыкии Омбадыков Эрдни-Басан, татарский правозащитник Рафис Кашапов, а также акционистка и поэтесса Дарья Серенко.

28 января Прусикин отреагировал в социальных сетях на попадание в список физлиц-иноагентов. Он пошутил, что благодарен всем за «поздравления». Музыкант добавил, что все еще не согласен с военной операцией России на Украине.

В сентябре сообщалось, что Little Big позиционирует себя как коллектив из Лос-Анджелеса на предстоящих концертах в Европе.

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