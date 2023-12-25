Автор книги «Слово пацана» назвал Волынец рекламным агентом сериала

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев в шутку заявил, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец была рекламным агентом сериала, снятого по мотивам произведения. Так он ответил на вопрос, была ли кампания «отмены» сериала из-за обвинений в романтизации образа бандита маркетинговым ходом, в ходе творческой встречи в казанской «Ривьере», сообщает «БИЗНЕС Online».

«Да, Ирина Волынец была рекламным агентом «Слова пацана». Ей тайно платили, и она поэтому рекламировала его задолго», — с иронией ответил Гараев.

При этом он отметил, что «отмена» сериала является хорошим маркетинговым ходом, потому что это вызывает первоначальный интерес в аудитории и может задать ее отношение.

«Это эффект Барбары Стрейзанд, когда она пыталась запретить что-то там, прикрыть какую-то информацию, но, наоборот, привлекла к этому внимание», — подчеркивал автор книги.

Ирина Волынец после выхода сериала, который рассказывает об истории казанских ОПГ, попросила Роскомнадзор проверить его на соответствие традиционным ценностям. 11 декабря сообщалось, что Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства России в картине.

Ранее сообщалось, что «Слово пацана» и «Чебурашку» признали лучшими проектами России 2023 года.