Стало известно возможное наказание для Киркорова из-за стычки с охранником на концерте

Певцу Филиппу Киркорову может грозить до четырех месяцев ареста за стычку с охранником «Крокус сити холла» на концерте Ани Лорак. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Пострадавший охранник просит правоохранительные органы привлечь артиста за причинение легких телесных повреждений. Издание поясняет, что Киркоров сбросил со сцены охранника. Исполнитель в компании из пяти человек попытался пройти за кулисы во время концерта Ани Лорак, но секьюрити попросил подождать, чтобы согласовать пропуск. После этого Киркоров оттолкнул охранника, и тот упал со сцены. Мужчине диагностировали растяжение связок правого голеностопа.

Инцидент случился несколько месяцев назад. Сейчас мужчина обратился за помощью к адвокату Сергею Васильеву, а также активистам движения «Сорок сороков». По данным Telegram-канала, Киркорову может грозить арест, штраф или исправительные работы за причинение легких телесных повреждений.

Ранее адвокат Vacio признался, что в полиции обещали не сажать рэпера.