Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно возможное наказание для Киркорова из-за стычки с охранником на концерте

Shot: певцу Киркорову грозит до четырех месяцев ареста за конфликт с охранником

close
100%
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певцу Филиппу Киркорову может грозить до четырех месяцев ареста за стычку с охранником «Крокус сити холла» на концерте Ани Лорак. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Пострадавший охранник просит правоохранительные органы привлечь артиста за причинение легких телесных повреждений. Издание поясняет, что Киркоров сбросил со сцены охранника. Исполнитель в компании из пяти человек попытался пройти за кулисы во время концерта Ани Лорак, но секьюрити попросил подождать, чтобы согласовать пропуск. После этого Киркоров оттолкнул охранника, и тот упал со сцены. Мужчине диагностировали растяжение связок правого голеностопа.

Инцидент случился несколько месяцев назад. Сейчас мужчина обратился за помощью к адвокату Сергею Васильеву, а также активистам движения «Сорок сороков». По данным Telegram-канала, Киркорову может грозить арест, штраф или исправительные работы за причинение легких телесных повреждений.

Ранее адвокат Vacio признался, что в полиции обещали не сажать рэпера.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами