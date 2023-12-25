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Популярный ансамбль «Березка» отметит 75-летие на сцене Большого

Ансамбль «Березка» впервые даст концерт в Большом театре в честь 75-летия

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Юбилейный концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Надежды Надеждиной пройдет на сцене Большого театра. Как сообщает ТАСС, коллектив впервые выступит на исторической сцене культурного учреждения.

«Березка» в этом году отмечает три юбилейные даты: 75 лет с момента создания ансамбля, 115 лет со дня рождения хореографа и основательницы ансамбля Надежды Надеждиной, чье имя коллектив носит с 2000 года, 85 лет со дня рождения народной артистки СССР Миры Кольцовой — солистки, преемницы Надеждиной и на протяжении долгих лет художественного руководителя и главного балетмейстера коллектива.

На сцене Большого музыкальный коллектив покажет девичий хоровод «Березка», а также хореографические номера «Сударушка», «Узоры», «Топотуха», «Реченька», «Сибирская сюита», «Калинка», «Комарик». Аккомпанировать «Березке» будет Оркестр русских народных инструментов под руководством Леонида Смирнова. На мероприятии дирижером выступит заслуженный артист России Алексей Бычин.

Ранее стало известно, что у концерта Анны Asti появится цифровая премьера.

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