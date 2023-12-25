Назван победитель телевизионного конкурса «Синяя птица»

Финал десятого сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» состоялся на телеканале «Россия». Победителем этого грандиозного мероприятия стал восьмилетний скрипач Лука Моромов из села Большая Шильна, республика Татарстан.

Школьнику вручили знаменитую статуэтку «Перо Синей птицы» и главный приз в размере одного миллиона рублей.

Один из членов жюри, актер Сергей Безруков, прокомментировал победу Луки, отметив, что он – уникальный музыкант. В свои восемь лет Лука уже является настоящим виртуозом скрипки. Безруков добавил, что Лука Моромов также обладает эрудицией и искренней наивностью. Знаменитый актер выразил уверенность в том, что победителя конкурса ждет великое будущее.

В финальном этапе конкурса выступили девять участников, включая Луку. Среди других участников финала, отобранных жюри и зрителями, были музыканты, играющие на фортепиано и баяне, а также вокальные исполнители и гимнасты.

На заключительном этапе «Синей птицы» были также вручены специальные гранты проекта лучшим педагогам и наставникам. Ирина Викторовна Скрябина из Краснодара, Наталья Валентиновна Вергизова из Осы (Пермский край) Игорь Михайлович Лерман из Набережных Челнов и Виктор Михайлович Вовк из Донецка стали обладателями этих грантов, врученных им российским режиссером Никитой Михалковым.

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