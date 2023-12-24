Алена Водонаева объяснила, почему у Тимати и Шишковой не сложились отношения

Модель и блогер Алена Водонаева на RuTube-шоу «Злые языки» предположила, что Тимати не сделал предложение Анастасии Решетовой из-за бывшей девушки.

В рамках шоу Водонаева решила «посплетничать» на тему отношений Тимати. Блогер Виктория Боня заявила, что Тимати лично ей рассказывал, как делал предложение Решетовой, но та отказалась выходить за него замуж. Водонаева выразила мнение, что рэпер специально все так преподносит, чтобы не дискредитировать бывшую возлюбленную.

«Он чувствует вину свою перед этим человеком. Он будет говорить все так, чтобы ее не дискредитировать. Она не была его любимой женщиной. Его любимой женщиной всегда была Мила Волчек, которая ушла от Тимати», — пояснила Водонаева.

Анастасия Решетова родила сына Ратмира в 2019 году от рэпера Тимура Юнусова (Тимати). Артист и модель встречались с 2014 по 2020 год. По словам блогерши, причиной для расставания стало то, что они отдалились друг от друга. Она рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми. Однако модель поддерживает дружбу с Юнусовым и не препятствует ему в общении с ребенком.

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