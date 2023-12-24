Долг Киркорова перед ФНС увеличился в два раза за месяц

Певец Филипп Киркоров должен Федеральной налоговой службе 12 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Всего исполнитель задолжал 12 млн 323 тыс. 675 рублей. При этом, отмечает издание, в конце ноября долг Киркорова составлял 5,5 млн рублей. Baza цитирует организатора концертов Табриза Шахиди, по словам которого за 45-минутное выступление певец получает от 7 до 10 млн рублей. Издание предполагает, что Киркорова вряд ли испугает многомиллионная задолженность перед налоговой.

Недавно депутат Госдумы Александр Шолохов заявил, что Киркоров не заслуживает звания народного артиста.

23 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что активист Виталий Бородин предложил отобрать звание народного артиста России у Киркорова после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой в «Мутаборе», обратившись с подобной просьбой в Минкультуры. Бородину не понравился полуобнаженный дресс-код мероприятия, в частности, одежда певца.

Накануне Ивлеева записала видео с извинениями за «голую» вечеринку в Москве. Он пообещала отправить вырученные деньги на благотворительность.

Ранее Шукшина намекнула о лишении родительских прав Киркорова.