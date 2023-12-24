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Приемный сын Зверева рассказал, сколько получает за работу звукооператором

Сын стилиста Зверева заявил, что зарабатывает 18 тыс. рублей в месяц

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Виталий Белоусов/РИА Новости/Первый канал

Приемный сын стилиста Сергея Зверева рассказал, что получает 18 тыс. рублей в месяц за работу звукооператором в Дворце культуры в Коломне. Этим мужчина поделился в шоу «Секрет на миллион».

Зверев-младший признался, что сейчас живет в Подмосковье — в доме пенсионера, за которым в обмен за крышу над головой ухаживает, а также помогает в уборке участка на территории. Он добавил, что также создал компанию по утилизации техники. От этого бизнеса, отметил сын звезды, он получает «хорошие деньги». В то же время Зверев подрабатывает, работая по ночам, в такси.

В августе Зверев-младший заявил, что отец вписал его в список нежелательных наследников. Однако сам шоумен опроверг эту информацию. Зверев заявил, что он «молодая и перспективная» звезда, которой рано составлять завещание. Артист уверен, что сын и его на тот момент жена пытаются опорочить его честное имя. По мнению шоумена, таким образом они «мстят» за то, что тот не дает им денег. Зверев считает, что достаточно сделал для сына. Он напомнил, что Сергею уже 30 лет.

Ранее Александр Малинин раскритиковал вокал сына.

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