«Ощущение кулечка в ногах»: Наталья Штурм о рождении дочери

Певица Наталья Штурм опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) трогательное обращение к дочери Елене в честь дня рождения девушки.

«Отдыхай, ты заслужила все самое лучшее! А родилась ты в 9.20 утра или в 8.55 я путаю. Помню как акушер Мухин из 7 больницы положил кулек мне в ноги и сказал: «Здорова!» Это ощущение свернутого кулечка в ногах в родовом коридоре обычной московской больницы навсегда соединило нас и в радостях и в любых трудностях», — написала Штурм ( орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Она уточнила, что момент рождения дочери запомнила как безусловную радость всей своей жизни. Исполнительница заверила, что радуется, когда ее дочь счастлива.

В октябре Штурм сообщила, что ее обокрал любовник-иностранец по имени Пламен. Возлюбленный певицы начал вести себя странно на отдыхе в Испании. Мужчина тонким голосом просил ему вызвать такси в два часа ночи, когда они отдыхали в отеле. Звезда возмутилась подобному поведению и заперлась в своей комнате. На следующий день певица заметила, что из ее кошелька пропала определенная сумма — €1500.

Ранее Елена Воробей рассказала о тяжелой операции дочери в Мюнхене.