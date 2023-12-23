Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ощущение кулечка в ногах»: Наталья Штурм о рождении дочери

Певица Наталья Штурм трогательно поздравила дочь с днем рождения

close
100%
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) трогательное обращение к дочери Елене в честь дня рождения девушки.

«Отдыхай, ты заслужила все самое лучшее! А родилась ты в 9.20 утра или в 8.55 я путаю. Помню как акушер Мухин из 7 больницы положил кулек мне в ноги и сказал: «Здорова!» Это ощущение свернутого кулечка в ногах в родовом коридоре обычной московской больницы навсегда соединило нас и в радостях и в любых трудностях», — написала Штурм ( орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Она уточнила, что момент рождения дочери запомнила как безусловную радость всей своей жизни. Исполнительница заверила, что радуется, когда ее дочь счастлива.

В октябре Штурм сообщила, что ее обокрал любовник-иностранец по имени Пламен. Возлюбленный певицы начал вести себя странно на отдыхе в Испании. Мужчина тонким голосом просил ему вызвать такси в два часа ночи, когда они отдыхали в отеле. Звезда возмутилась подобному поведению и заперлась в своей комнате. На следующий день певица заметила, что из ее кошелька пропала определенная сумма — €1500.

Ранее Елена Воробей рассказала о тяжелой операции дочери в Мюнхене.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами